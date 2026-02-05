２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が本格化している。

チョコレートの原材料であるカカオ豆の価格が高騰する中、百貨店各社では、商品の大幅な値上げを回避するために、焼き菓子やカカオ豆不使用の「代替チョコ」などの商品を拡充する動きが目立っている。

そごう・西武は、クッキーやグミ、カステラといったチョコ以外の商品を、前年から２倍に増やした。バレンタイン向けの商品全体の約２割をチョコ以外が占める。チョコでは前年から３割ほど値上がりする商品もあるため、チョコ以外の割安な商品を増やすことで消費者の購入額の維持を目指している。

カカオ豆を使わず、粉砕したコーヒー豆と植物油脂でチョコのような見た目と口溶けを再現した代替チョコ「モカブル」（１２枚入り、税込み２０９０円）といった新ジャンルの商品も用意した。同社広報は「多様な商品を選ぶ楽しさを広げたい」と説明する。

高島屋は、代替チョコを使った「トシ・ヨロイヅカ」など人気の４ブランドのトリュフや生チョコタイプの商品を展開する。油脂大手の不二製油がエンドウ豆などを原料に開発したミルクチョコ風味の新素材「アノザＭ」を使い、税込み１１８８円〜２８００円と手頃な値段に抑えた。カカオ豆を使用したものより約６００円安い商品もある。

一方、松屋銀座は、高級チョコの実演販売を通じた集客に取り組み、８日から、パティシエがチョコを使ったデザートなどを目の前で仕立てる事前予約制のコース料理を提供する。アルコール飲料付きで税込み１万８７００円と高価だが、担当者は「バレンタインの贈り物を自ら楽しみたい人に訴えたい」と話している。

カカオ豆は西アフリカ・ガーナなど主要産地での不作などにより、２０２４年に国際市場での取引価格が高騰した。国際カカオ機関によると、ニューヨーク市場の先物相場でのカカオ豆の平均価格（１キロ・グラムあたり）は、２５年１月に１０・７０ドル（約１６７０円）をつけ、高騰前の２３年１月の４倍超に上昇した。今年１月は４・９７ドル（約７７５円）だが、高騰前の２倍程度の水準だ。

帝国データバンクの調査によると、大手百貨店などが販売する２６年のバレンタイン向けチョコ１粒あたりの平均価格は、前年より４・３％高い４３６円で、２年連続で４００円を超えた。