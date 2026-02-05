・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．１４ドル（＋１．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４９５０．８ドル（＋１５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８４１６．５セント（＋１１２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２６．７５セント（－２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０９２．２５セント（＋２６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３１２．９３（＋２．８２）

出所：MINKABU PRESS