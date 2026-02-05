アメリカのバンス副大統領はレアアースなどの重要鉱物の安定供給を目的に日本など友好国との間で「貿易圏」をつくる構想を示しました。

【映像】バンス副大統領の発言

バンス副大統領「民間の資金調達に欠かせない基盤を提供し、不測の事態には重要鉱物の安定供給を確保する」

ワシントンで4日、レアアースなど重要鉱物のサプライチェーンの強化を目的とした閣僚級会合が開かれ、日本やインドを含む50カ国以上が参加しました。

バンス副大統領は会合の冒頭、重要鉱物のサプライチェーンは脆弱だとして、「価格が不安定で持続的な投資ができない状態だ」と指摘しました。

日本など友好国との間で重要鉱物の市場価値を反映した価格を設定することなどで「貿易圏」を構築すると表明し、各国に協力を呼びかけました。

レアアースに関する中国の依存度を下げる狙いがあります。

会合に出席した日本の堀井巌外務副大臣は「サプライチェーンが混乱するリスクに懸念がある」として、アメリカと連携していく考えを示しました。

また、USTR＝アメリカ通商代表部は4日、日本、EU＝ヨーロッパ連合、メキシコとともに、重要鉱物に関するサプライチェーンの強靭化に取り組むと発表しました。（ANNニュース）