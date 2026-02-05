米大リーグのブルージェイズは４日（日本時間５日）、今季のシーズン中に来場者に配布されるプレゼントを発表した。

今季からチームに加入した岡本和真内野手（２９）のグッズもさっそく登場。７月２０日（同２１日）の本拠地・レイズ戦で、先着１万５０００人に「岡本和真Ｔシャツ」が配られることとなった。入団１年目ながら、早くもチームの顔となっている。

他球団ではボブルヘッド人形やＴシャツ、タオルなどが配布されることが多いが、ブルージェイズはちょっと珍しいプレゼントも多く、５月２５日（同２６日）の本拠地・マーリンズ戦では主砲のゲレロの少年時代がモデルになった“ゲレロ少年”ボブルヘッドを配布。５月１３日（同１４日）の本拠地・レイズ戦では「ナルト」とコラボしたシャツも用意される。

４月１１日（同１２日）の本拠地・ツインズ戦ではバージャーの「ソファシャツ」を配布。これは昨季のワールドシリーズでバージャーが同僚のシュナイダーの部屋のソファで寝てから試合に向かい、満塁本塁打を放ったことが話題になっていた。ほかにもポテトヘッドやキティとコラボしたグッズも発表された。