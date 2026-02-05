タレント・坂下千里子が4日、自身のインスタグラムを更新。食欲をそそる弁当の写真を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】真ん中にど～ん ケタ違いの存在感 ど迫力の生姜焼き弁当

「おはようございます！ 生姜焼きの存在感が大きすぎたお弁当 どうぞ。しばらく紫キャベツのナムル禁止令が出ているので、茶弁当が続く見通しです。」とつづった坂下。アップされた写真には、ごはんにはゆかり、仕上がり具合が絶妙なゆで卵、炒めたベーコン、そして弁当箱の中央にどーんと生姜焼きが構える。



「スナップエンドウって美味しいよね♡大好き。夜は胡麻和えにしよっかな。 ではでは、行ってらっしゃい」と記し、「#娘」「#お弁当」などのタグを添えた。スナップエンドウの緑に加え、別の入れ物にはイチゴも。色鮮やかでいかにも食欲をかきたてられる。



08年に結婚した坂下。同年11月に長女を、10年12月に長男を出産している。これまでも弁当の写真をたびたび投稿しており、フォロワーからは「投稿待ってました」「ちりこ弁当、うまそう」「センス抜群なお弁当」「たまごの茹で具合もサイコーですよね～」の声。多忙なママに「毎朝大変だよね」とねぎらいのコメントも寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）