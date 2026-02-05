ヤンキースのジャズ・チザム内野手（28）が、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に英国代表で出場することが決まった。4日（日本時間5日）、WBC公式X（旧ツイッター）が発表した。

チザムは2020年にマーリンズでメジャーデビュー。24年途中にヤンキースに移籍し、昨季は130試合で打率・242、自己最多31本塁打、80打点とほぼキャリアハイの成績を残し、自身初のシルバースラッガー賞を獲得した。英国領だったハマ出身のため、英国代表で出場可能で、2016年にもWBCの予選に英国代表として出場している。

また、英国の野球公式X（旧ツイッター）では、マリナーズで昨季メジャーデビューした22歳捕手、ハリー・フォードもWBC出場が決定。チザムとともに主将を務めることが発表された。

フォードはアメリカ育ちながら、両親がイギリス人。2021年のドラフト1巡目（全体12位）でマリナーズに指名され、昨季メジャーデビューし、8試合に出場。オフにナショナルズにトレードとなった。

英国代表は1次ラウンドでB組に入り、米国、メキシコ、イタリア、ブラジルと対戦する。