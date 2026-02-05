山田涼介、かわいい姪っ子からのバレンタインチョコは大事に保存「嬉しかったので…」

2月4日、日本テレビ系『ZIP！』に、Hey! Say! JUMP・山田涼介がVTR出演。バレンタインチョコにまつわるエピソードを話した。

VTR内で、もうすぐバレンタインデーということにちなみ、“メンバー同士でチョコを渡す？”と聞かれた山田は、「いやいやいや、30（歳）過ぎた男たちがみんなでチョコはさすがにやらないですけど。クリスマスとかはプレゼント交換とか」とコメント。

また、“姪っ子からチョコをもらったことは？”と聞かれると、「手作りのチョコを詰めたやつをもらったんですけど、（もったいなくて）食べれないじゃないですか。形そのままずっと冷蔵庫に」「何年前だろうな？」「もったいないなって。嬉しかったので大事に取ってありますね」と、3、4年前にもらったチョコも保存してあると明かした。

しかし、去年はもらえなかったとして、山田は、「待ってるよ〜見てるかー？」「今年は期待したいですね」と、かわいがっているという姪っ子に呼びかけていた。