宮崎県らしさを感じる「宮崎県のお土産」ランキング！ 2位「マンゴーのたまご」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、宮崎県らしさを感じる「宮崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「宮粼と言えばマンゴー」（30代女性／東京都）、「たまご形の焼き菓子でマンゴー味の餡が詰まった可愛い宮崎土産」（30代女性／大阪府）、「宮崎県特産のマンゴーを使ったお菓子で、鮮やかなオレンジ色が南国らしさを感じさせます。卵型の可愛らしい形や個包装で贈り物にも最適です。宮崎らしいフルーツの美味しさを手軽に楽しめる点も魅力です」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「宮崎といえばマンゴーのイメージが強く、その代表的な果物を使ったゼリーはまさに宮崎らしさを象徴しているからです。鮮やかな色合いとトロッとした食感は南国らしい雰囲気があり、宮崎の温暖な気候を思い出させてくれます。手軽に持ち帰れる点も魅力です」（40代男性／北海道）、「宮崎のマンゴーを手軽に楽しめるゼリーはお土産に丁度良さそうと思います」（30代男性／静岡県）、「家族や親戚のお土産に嬉しいサイズと美味しさと、宮崎らしさ」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
