「設定が雑すぎて逆に怖い」新川優愛、“某男性有名アイドル”からメールが「ダンスの練習中に身体を」
モデルで俳優の新川優愛さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。詐欺メールの注意喚起をしました。
【投稿】有名アイドルからのメール？
コメントでは、「こういう情報共有は本当に大事ですね。ありがとうございます」「私も一時期、山Pやニノやキムタクからメール来てたな。冷たくあしらっちゃったからその後どうか全く分からないけど、みんな元気かな。人生最大のモテ期だったな」「設定が雑すぎて逆に怖い」「典型的な詐欺の手口ですね」といった声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】有名アイドルからのメール？
「典型的な詐欺の手口ですね」「某男性有名アイドルの方からメールがきました」と切り出した新川さん。内容については「"ダンスの練習中に身体を痛めてしまった"とのことです」と明かしています。しかし「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは一度もありません」と、詐欺メールであったよう。「皆さまもお気をつけください」と、ファンに注意するよう呼び掛けています。
「友達すぎて」普段の投稿ではほっこりするような内容を公開している新川さん。1日には「いとと友達すぎて写真撮ってもらうとき照れちゃうのなんとかしたい笑」と、自身のかわいらしい写真を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)