メガハウスは、「G.E.M.シリーズ デジモンアドベンチャー エンジェウーモン＆八神ヒカリ【再販】」を発売する。価格は19,800円。2月6日13時から受注を開始する。期間は3月下旬まで。商品は7月下旬に発送予定となっている。

「G.E.M.デジモンアドベンチャー」シリーズより「八神ヒカリ」のパートナーデジモン・テイルモンの完全体「エンジェウーモン」が再登場する。その女神のような美貌で多くのファンを魅了している「エンジェウーモン」の姿が、劇中イメージそのままの彩色塗装と約22センチサイズの大きさで再現されている。

背中の8枚の翼、レオタード風の衣装をまとった清楚で悩ましい姿は、まさにデジタルワールドの女神そのもの。エンジェウーモンを追いかけるヒカリと、それを優しく見守るエンジェウーモンというドラマ性を感じさせる構図で立体化されている。

商品構成：彩色済み完成品フィギュア、専用台座 商品サイズ：全高約220mm

商品素材：PVC、ABS

受注サイト：プレミアムバンダイ、東映アニメーションオンラインショップ、あみあみ

(C)本郷あきよし・東映アニメーション