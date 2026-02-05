【Ultimate Article 仮面ライダー旧1号【再販】】 受注期間：2月6日13時～4月上旬 発送月：6月下旬 価格：30,800円

メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article 仮面ライダー旧1号【再販】」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）で2月6日13時より受け付ける。価格は30,800円。商品の発送はを6月下旬を予定している。

「仮面ライダー」シリーズ原点の姿である「仮面ライダー旧1号」が圧倒的な存在感とギミックを備えた「Ultimate Article（UA）シリーズに再び登場する。本郷猛を演じる藤岡弘、さん自らがスーツアクターを務めた往時の勇姿が全高約40cmの迫力のスケールとなり、ビス等細部までこだわったマスク、初期鹿革スーツの質感をはじめ、タイフーンベルトのキャッチ式金具、エナージコンバーターのプレート部やトグルスイッチなどのディテールに至るまで精密に再現されている。

また、臨場感を演出するライト＆サウンドギミックを搭載。スイッチON1で、ベルトに風圧を受けて変身に至るオリジナル効果音と共に「Cアイ（両目）」、「Oシグナル（額）」が点灯、ON2への切り替えで戦闘シーン等でおなじみの曲「レッツゴー!!ライダーキック」(BGM・約150秒）を再生する。

ポージングは旧1号を象徴するライダーポーズの他、付付属のオプションアームの交換で、ライダーチョップを彷彿とさせる別パターンのアクションポーズを再現することも可能だ。

Ultimate Article 仮面ライダー旧1号【再販】

受注期間：2月6日13時～4月上旬

発送月：6月下旬

価格：30,800円

受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）

【商品構成】

塗装済完成品

各種付属品（専用台座＆支柱パーツ、腕パーツ〈交換可能〉左右×各2種、台座用ステッカー×2枚、取扱い説明書）

ライト＆サウンドギミック内蔵【LED発光】「Cアイ&Oシグナル」【SE・BGM】「変身音」「レッツゴー!!ライダーキック（BGM/約150秒）」

※単4乾電池×3本使用（別売り）

【商品サイズ】

全高約400mm

(C)石森プロ・東映