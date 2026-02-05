芯をとらえて大きく飛ばす！気持ちよく振れる新作ドライバー

握りやすさだけでなく、プレーでも大きな成果に期待できるクラブが登場しました。

今回ご紹介するのは、DUNLOPのドライバーです！

【DUNLOP】XXIO 14 ドライバー / XXIO 14+ドライバー

「やさしく振って大きく飛ばす」というゼクシオの“美学”を、素材と構造の革新でさらに底上げした新モデルが満を持して登場。新素材「VR-チタン」を採用した反発のよいフェースと、ヘッド全体を大きくたわませる新構造「ULTiFLEX」の組み合わせで、高初速エリアが従来モデル比で中央部183％、周辺部151％へ拡大。ボールへのエネルギー伝達率がさらにアップした。

さらにクラウン側だけでなく、ソール側にも段差を設けた「New ActivWing」が空力を最適化。ダウンスイングからフィニッシュまで、よどみなく振りきれる感覚が芯でとらえる確率を高めてくれる。そして、ゼクシオならではの伸びのある爽快な打球音が内部サウンドリブによりさらにクリアになり、インパクト時の“気持ちよさ”をプレーヤーに存分に感じさせる。

「高く、心地よく、大きく飛ばす」ゼクシオ14と「強く、振り抜いて、大きく飛ばす」ゼクシオ14+、あなたはどちらを選ぶ？

SPEC

XXIO 14（写真左）

●ロフト角／9.5、10.5、11.5度

●ライ角／59度

●ヘッド体積／460cc

●シャフト（フレックス）／ゼクシオMP1400カーボン（R2、R、SR、S）

●長さ／46インチ

●バランス／D3

●クラブ重さ（フレックス・R）／281g

●価格／10万1200円

XXIO 14+（写真右）

●ロフト角／9・10.5度

●ライ角／59度

●ヘッド体積／460cc

●シャフト（フレックス）／SPEEDER NX DST for XXIOカーボン（R、SR、S）

●クラブ長さ／45.75インチ

●バランス／D3

●クラブ重さ（フレックス・S）／300g

●価格／10万1200円

いかがでしたか？ ぜひ手にとってみてください。

●問いあわせ／ダンロップスポーツマーケティング

0120-653-045

写真＝田中宏幸