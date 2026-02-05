女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第89話が放送され、“ラシャメン騒動”が収まる様子が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第89話は、ある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止まる。これで本当に終わったのか、不安と気味の悪さを感じるトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）、錦織（吉沢亮）。そこに、牛乳配達から帰ってきた司之介（岡部たかし）から江藤知事（佐野史郎）の家が大変なことになっていると告げられる。知事の起こしたトラブルがきっかけで、世間の関心はトキから知事に移り…という展開。

トラブルは食い逃げだった。江藤は「松江新報」の誤報だと否定。秘書の古田（松木賢三）が支払いを忘れ、江藤をよく思わないの役人が梶谷吾郎（岩崎う大）にタレコミをしたようだ。

古田は“食い逃げ知事”の汚名を謝罪。江藤は誰も言っていないと否定したが、集まった市民が“食い逃げ知事”と叫んでいた。

錦織友一（吉沢亮）は「ですが、なんといいますか、ありがとうございます」「潮目が変わったといいますか、なんといいますか。流石は江藤県知事。よい食い逃げでした」と感謝。ヘブンを送り届けた永見剣造（大西信満）は目頭を押さえた。

ヘブンは騒動は自分のせいだと謝罪。トキは「違います。二度と…二度と謝らんでごしなさい」「ヘブンさんと一緒になって、よかったです」と感謝した。

そして、江藤の“食い逃げ騒動”も忘れられ、松江は力士と遊女の心中事件で持ち切りに。江藤は「世間というものは、勝手というかなんというか」。錦織はこの冬、松江中学校の校長になると生徒たちに力強く宣言した。

トキの額の傷も治り、ヘブンは久々の散歩に誘った。

現代にも通じる“移り気な大衆心理”を巧みに描き、ドラマオリジナルの展開で一件落着。“食い逃げ知事”は脚本・ふじき氏のアイデアで「ばけばけ」らしい“ソフトランディング”となった。

SNS上には「食い逃げ知事w」「今日のコントw良い食い逃げ」「汚職か錦織関連のスキャンダルが出たのかと身構えたんだが、まさかの食い逃げw」「梶谷さんなりの罪滅ぼしか」「錦織さんの経歴詐称がリークされそうで怖い。錦織弟の表情も心配」「校長就任の話が進めば進むほど不安が募る」「“よい食い逃げでした”に笑うけど、真実でないことでも世間で炎上する怖いエピソード。錦織さんの経歴の件は大丈夫なのか…平和な時間と不穏が交錯」などの声が続出。視聴者の爆笑もさらった。