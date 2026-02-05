『ヴィジランテ』2月9日より「相澤学生編」放送決定！キービジュアル＆PV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破！主人公・デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と“ヒロアカ”への感謝と賞賛の声が相次いでいる。そして昨年12月13日、TVアニメシリーズのFINAL SEASON(アニメーション制作：ボンズフィルム)がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。

その“ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズとして「少年ジャンプ＋」で連載され、昨年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。“ヒロアカ”の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法(イリーガル)ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、“ヒロアカ”に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。公開中の第2期本PVでは、相澤消太の学生時代が描かれることも明かされ、大きな反響を集めている。

そしてこの度“ヒロアカ”ファン待望であり、『ヴィジランテ』原作でも大きな人気を集める相澤・白雲・山田らの雄英高校時代を描いたエピソード「相澤学生編」が来週2月9日(月)より放送が開始することが決定した。更に、「相澤学生編」のキービジュアル＆PVなどが公開された。

まずキービジュアルは、夏らしい青空をバックに校舎の屋上でたむろする雄英校生時代の相澤消太(イレイザーヘッド)、白雲 朧(ラウド・クラウド)、山田ひざし(プレゼント・マイク)の3人が描かれた青春感溢れるビジュアルとなっている。

そして、最新映像がふんだんに盛り込まれた「相澤学生編」PVは、まだ自分に自信を持てないでいる相澤が、白雲、山田といった仲間の存在や、インターン活動を通して成長していく様子、大迫力のアクションシーンで構成されている。このPVの中盤からは、相澤の思いと重ねながら制作されたという楽曲、第2期のEDテーマ シャイトープによる「ミス・ユー」が使用されている。そんな相澤の心情に寄り添った楽曲に合わせて、悩みながらも成長していく相澤らの青春時代を描いたエモーショナルな映像をチェックしてほしい。

●作品情報

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

2026年1月5日より毎週月曜22:00〜TOKYO MX・

23:00〜ＢＳ日テレ・25:59〜読売テレビにて放送中！

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

各種動画配信サービスにて配信中！

第15話は放送直後22:30〜順次配信開始！

＜イントロダクション＞

ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！

堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。

その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！

脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんなヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

＜ストーリー＞

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

【キャスト】

灰廻航一：梅田修一朗

ポップ☆ステップ：長谷川育美

ナックルダスター：間宮康弘

キャプテン・セレブリティ：森川智之

塚内 真：瀬戸麻沙美

塚内直正：川島得愛

蟹屋敷モニカ：植田佳奈

ファットガム：興津和幸

ベストジーニスト：緑川 光

エッジショット：鎌苅健太

オールマイト：三宅健太

傷顔の男：八代 拓

相澤消太：諏訪部順一

白雲 朧：小野賢章

山田ひざし：吉野裕行

【STAFF】

原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊)古橋秀之 別天荒人 堀越耕平

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：吉田隆彦

美術監督：渡辺幸浩

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：張 盈穎

3DCG監督：佐々木瑞生

編集：廣瀬清志

音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀

音響監督：三間雅文

オープニングテーマ：すりぃ「CATCH!!!」

エンディングテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

関連リンク

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』公式サイト

http://vigilante-anime.com/