佳留耕太（よしどめ・こうた）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀のお天気をお伝えします。



前日（4日）日中は、福岡市で最高気温が13.5℃となるなど、各地で2月下旬から3月中旬並みでしたが、5日はさらに上がります。



その理由を天気図で説明します。引き続き、日本の南に高気圧、北に低気圧と「南高北低型」です。この気圧配置の時は、南から暖かい空気が流れ込みます。気温は前日よりさらに上がる見込みです。





予想最高気温です。15℃前後で、前日より2℃前後高く、3月中旬から下旬並みの暖かさでしょう。スギ花粉がわずかながら飛び始めていて、気温の高さで増える可能性があります。天気は、雲が広がりやすく、晴れ間や薄日があっても一時的でしょう。一部では、ぽつりと雨がぱらつく可能性もあります。降水確率は20パーセント前後です。さて、この先、週末を中心に全国的に大荒れとなる見込みです。翌6日は北日本などで雪や風が強まり、8日（日）は福岡や鹿児島も雪の予報です。また、そのほかの地域も日本海側を中心に雪が降る見込みです。その雪について、福岡の予報を詳しくお伝えします。7日（土）は冬型の気圧配置と寒気の流れ込みが強まり、標高が高い地域を中心に雪に変わるでしょう。8日（日）は平地でも雪が降る見込みです。日曜日の最高気温は福岡市で5℃の予想ですが、そこまで上がらない可能性もあります。さらに、内陸部や山沿いを中心に、8日（日）・9日（月）の最低気温は氷点下となって、積雪や路面の凍結などの恐れもあります。交通などへの影響も考慮しておく必要があります。また、受験シーズンですので、体調管理にも気をつけてください。