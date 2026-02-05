日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3787（+62.0　+1.66%）
ホンダ　1654（+41.5　+2.57%）
三菱ＵＦＪ　2910（-39.5　-1.34%）
みずほＦＧ　7288（+36　+0.50%）
三井住友ＦＧ　5654（+24　+0.43%）
東京海上　6003（+132　+2.25%）
ＮＴＴ　155（+1.6　+1.04%）
ＫＤＤＩ　2758（+8　+0.29%）
ソフトバンク　214（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　2068（+21　+1.03%）
三菱商　4414（+77　+1.78%）
三井物　5297（+67　+1.28%）
武田　5567（+79　+1.44%）
第一三共　2929（+22　+0.76%）
信越化　5303（+84　+1.61%）
日立　5088（-72　-1.40%）
ソニーＧ　3438（+93　+2.78%）
三菱電　5411（+28　+0.52%）
ダイキン　17792（-1583　-8.17%）
三菱重　4850（+94　+1.98%）
村田製　3329（+7　+0.21%）
東エレク　39467（-1233　-3.03%）
ＨＯＹＡ　27608（+183　+0.67%）
ＪＴ　5925（+38　+0.65%）
セブン＆アイ　2297（+8　+0.35%）
ファストリ　62195（+455　+0.74%）
リクルート　7461（-40　-0.53%）
任天堂　9282（+309　+3.44%）
ソフトバンクＧ　4174（-33　-0.78%）
キーエンス（普通株）　54131（-419　-0.77%）