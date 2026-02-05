日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3787（+62.0 +1.66%）
ホンダ 1654（+41.5 +2.57%）
三菱ＵＦＪ 2910（-39.5 -1.34%）
みずほＦＧ 7288（+36 +0.50%）
三井住友ＦＧ 5654（+24 +0.43%）
東京海上 6003（+132 +2.25%）
ＮＴＴ 155（+1.6 +1.04%）
ＫＤＤＩ 2758（+8 +0.29%）
ソフトバンク 214（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2068（+21 +1.03%）
三菱商 4414（+77 +1.78%）
三井物 5297（+67 +1.28%）
武田 5567（+79 +1.44%）
第一三共 2929（+22 +0.76%）
信越化 5303（+84 +1.61%）
日立 5088（-72 -1.40%）
ソニーＧ 3438（+93 +2.78%）
三菱電 5411（+28 +0.52%）
ダイキン 17792（-1583 -8.17%）
三菱重 4850（+94 +1.98%）
村田製 3329（+7 +0.21%）
東エレク 39467（-1233 -3.03%）
ＨＯＹＡ 27608（+183 +0.67%）
ＪＴ 5925（+38 +0.65%）
セブン＆アイ 2297（+8 +0.35%）
ファストリ 62195（+455 +0.74%）
リクルート 7461（-40 -0.53%）
任天堂 9282（+309 +3.44%）
ソフトバンクＧ 4174（-33 -0.78%）
キーエンス（普通株） 54131（-419 -0.77%）
