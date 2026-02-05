東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.86 高値156.95 安値155.70
158.56 ハイブレイク
157.75 抵抗2
157.31 抵抗1
156.50 ピボット
156.06 支持1
155.25 支持2
154.81 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1807 高値1.1838 安値1.1791
1.1880 ハイブレイク
1.1859 抵抗2
1.1833 抵抗1
1.1812 ピボット
1.1786 支持1
1.1765 支持2
1.1739 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3654 高値1.3733 安値1.3642
1.3802 ハイブレイク
1.3767 抵抗2
1.3711 抵抗1
1.3676 ピボット
1.3620 支持1
1.3585 支持2
1.3529 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7774 高値0.7776 安値0.7746
0.7815 ハイブレイク
0.7795 抵抗2
0.7785 抵抗1
0.7765 ピボット
0.7755 支持1
0.7735 支持2
0.7725 ローブレイク
