東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.86　高値156.95　安値155.70

158.56　ハイブレイク
157.75　抵抗2
157.31　抵抗1
156.50　ピボット
156.06　支持1
155.25　支持2
154.81　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1807　高値1.1838　安値1.1791

1.1880　ハイブレイク
1.1859　抵抗2
1.1833　抵抗1
1.1812　ピボット
1.1786　支持1
1.1765　支持2
1.1739　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3654　高値1.3733　安値1.3642

1.3802　ハイブレイク
1.3767　抵抗2
1.3711　抵抗1
1.3676　ピボット
1.3620　支持1
1.3585　支持2
1.3529　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7774　高値0.7776　安値0.7746

0.7815　ハイブレイク
0.7795　抵抗2
0.7785　抵抗1
0.7765　ピボット
0.7755　支持1
0.7735　支持2
0.7725　ローブレイク