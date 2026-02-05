舞台「刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー」キービジュアル

(C)板垣恵介 (秋田書店) 1992 (C)刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 製作委員会

舞台「刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー」が7月に公開決定。キービジュアルが公開された。公演日程は7月23日から28日。チケット料金は一般が8,800円、特典付きが9,900円。会場は新宿FACE。

実写化不可能と言われた刃牙ワールドを2024年12月に舞台化し話題を呼んだ「刃牙 THE GRAPPLER STAGE」(通称刃牙ステ)。地下闘技場編に続き、今回は第2部「バキ」シリーズを原作に、屈指の人気エピソード「最凶死刑囚編」を届ける。

前作に引き続き脚本・演出は田中大祐、範馬刃牙役を演じるのは注目の俳優、佐藤祐吾。ヒロイン松本梢江役に元AKB48の大西桃香、愚地克巳役に日向野祥、花山薫役にプロレスラーとしても活躍する桜庭大翔、烈海王役に野間理孔、愚地独歩役に元K-1ファイターの武田幸三など、前作で好評を博したキャスト陣が続投。

さらに最凶死刑囚役としてドイル役に湯本健一、スペック役に新井將、シコルスキー役に才川コージ、柳龍光役に塚田知紀の実力派キャストが新たに集結。更に、加藤清澄役に新井雄也、ストライダム役に吉田宗洋が加わり、「前作を超える肉弾バトルが幕を開けますッッ!」としている。

あらすじ

「敗北を知りたいッッ」

地下闘技場無敗の王者・範馬刃牙。

刃牙が戦い続ける理由はただ一つ、父・範馬勇次郎を超えるため。

そんな刃牙の首を狙い、脱獄した最凶死刑囚が東京に集結する。

強さとは何か? 敗北とは何か?

前作を超える超ド級の肉弾バトルが幕を開けるッッ!