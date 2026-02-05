NBAマーベリックスのアンソニー・デイビス（32）が4日（日本時間5日）、大型トレードでウィザーズに移籍することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、ウィザーズはアンソニー・デイビス、ジェイデン・ハーディ、ディアンジェロ・ラッセル、ダンテ・エクサムを獲得。対してマーベリックスはクリス・ミドルトン、AJ・ジョンソン、マラキ・ブランハムマービン・バグリー 3世と指名権5枚を獲得した。

衝撃の歴史的なトレードから1年でデイビスはマーベリックスを去ることになった。昨季にトレード後、ルカ・ドンチッチとのトレードで期待されたデイビスは、様々な怪我の影響でマーベリックスのユニホームを着てプレーできたのはわずか29試合に終わった。

当時のGMニコ・ハリソン氏は「デイビスとカイリー・アービングのコンビで3〜4年で優勝のチャンスがある」と宣言していた。しかしこの2人が一緒にプレーしたのはわずか1試合。デイビスはマブスデビュー戦で内転筋を痛めて6週間の欠場を余儀なくされ、アービングはそれから1か月も経たないうちに前十字靭帯断裂を負い、いまだに復帰できていない。さらに昨年11月初旬にニコ・ハリソン氏もGMを解雇された.

そしてドラフト・ロッタリーで、わずか1.8%の確率にもかかわらず1位指名権を獲得するという驚くべき幸運に恵まれた。そしてドラフト1位で指名したクーパー・フラッグという世代を代表する才能を選び、彼を中心にチーム作りに動いた。

2チームのトレード内容は下記の通り。

ウィザーズ獲得

・アンソニー・デイビス

・ジェイデン・ハーディ

・ディアンジェロ・ラッセル

・ダンテ・エクサム

マーベリックス獲得

・クリス・ミドルトン

・AJ・ジョンソン

・マラキ・ブランハム

・マービン・バグリー 3世

・26年ドラフト1巡目指名権（サンダー経由）

・30年ドラフト1巡目指名権（ウォリアーズ経由、トップ 20 保護）

・26年ドラフト2巡目指名権（サンズ経由）

・27年ドラフト2巡目指名権（ブルズ経由）

・29年ドラフト2巡目指名権（ロケッツ経由）