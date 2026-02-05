小嶋陽菜　photo：草刈雅之（C）oricon ME inc.

　元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。女性が憧れる美ボディを大胆に披露し、反響を呼んでいる。

【動画】「綺麗すぎる」ブルマ＆“ぴったり衣装”まとった小嶋陽菜の撮影裏側

　小嶋は「オトナミューズのボディ企画に登場しているのでチェックしてね@otonamuse　毎日寒すぎるけどボディメイクがんばろう…」とコメントし、ファッション誌『otona MUSE』（宝島社）の撮影裏側をとらえた動画を公開した。

　ブルマのような衣装や、体にフィットしたボディラインが際立つ衣装など、美脚＆美ボディを大胆に見せた衣装で、ポージングを決める様子が収められている。

　小嶋の美スタイルに、高橋みなみが「美!!!!!!」と反応したほか、コメント欄には「えええ、、可愛すぎて涙」「本当に憧れのボディ　綺麗すぎる」「なんかほんと『美』って言葉が1番似合う女性って感じで尊敬するし、可愛いすぎる」「憧れのボディすぎる！」「このぽっちゃりな感じがまたいい」などと称賛するコメントが集まっていた。