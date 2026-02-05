東日本を旅するなら平日がお得！1万円でJR東日本エリアの新幹線や特急列車などが乗り降り自由の「キュン♥パス」販売中。

JR東日本は、2026年2月12日から3月12日までの平日限定で利用できる「旅せよ平日！ JR東日本たびキュン♥早割パス」を販売しています。

「キュン♥パス」の販売はえきねっと限定

JR東日本のフリーエリア内の新幹線や特急列車、普通・快速列車などの普通車自由席乗り放題になる、平日限定のお得なパス「旅せよ平日！ JR東日本たびキュン♥早割パス」（通称「キュン♥パス」）が販売中です。

「キュン♥パス」は、購入時に指定した利用開始日から1日間、または連続する2日間が有効期間です。

価格は1日間：大人1万円、連続する2日間：1万8000円（子ども用の価格設定はありません）。

指定可能な利用期間は、2月12日から3月12日の平日限定で、連続2日間の場合は土日祝日を含む利用はできません。

販売期間は、利用開始日の1ヶ月前から14日前まで。1日間は2月26日まで、連続する2日間は2月25日まで販売しています。

利用期間と販売期間のタイミングは、公式サイトのキュン♥パス購入期限カレンダーでチェックすると、わかりやすいですよ。

「キュン♥パス」を利用できるフリーエリアは、以下のマップで確認できます。

「キュン♥パス」は、えきねっと（Web）限定の販売です。

JR東日本全線、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、三陸鉄道線、北越急行線、えちごトキめき鉄道線（直江津から新井間）の新幹線や特急列車、普通・快速列車の普通車自由席とBRTが1日間または連続する2日間乗り降り自由です。

また、あらかじめ座席の指定をすれば、1日間用は2回、連続する2日間用は4回まで新幹線・特急列車などの普通車指定席に乗車できます。

なお、パス1枚を複数人で利用することはできません（利用開始後の譲渡や貸与も不可）。

より詳しい内容については、「キュン♥パス」の特設サイトで確認できます。

「キュン♥パス」のお得なキャンペーンが盛りだくさん！

「キュン♥パス」を使った平日旅がさらにお得になるキャンペーンも複数用意されています。

うまく組み合わせれば、お得に旅をしながら大量のポイントや優待券をゲットできるかも。

・「キュン♥パス×宿だけプラン」でJRE POINTプレゼントキャンペーン

キュン♥パス（2日間用）と、えきねっとの「宿だけプラン」を購入し、宿泊利用した人の中から、抽選で350人に最大1万8000ポイントのJRE POINTが当たります。

詳細の確認は公式サイトから。

・キュン♥パスの利用期間に合わせた日帰りツアー

東日本の名所や温泉地を巡るツアー、冬の絶景をネイチャーガイドが案内する日帰りツアーが、「キュン♥パス」の利用期間に合わせて登場しています。

詳細の確認や申込はこちらから。

・「キュン♥パス」購入者限定！JRE BANK優待割引券プレゼント

1月12日から3月12日までのキャンペーン期間中に、5つの条件をクリアした人の中から抽選で100人にJRE BANK優待割引券（JR東日本営業路線内の片道運賃・料金が4割引）1枚が当たります。

詳細の確認やキャンペーンへのエントリーは公式サイトから。

・JRE MALLショッピング内で利用できるクーポンをプレゼント

「キュン♥パス購入者」限定で、JRE MALLショッピングで2000円以上の買い物に利用できる1000円割引クーポンがもらえます。先着500人限定です。

詳細の確認は公式サイトから。

ここで紹介したキャンペーン以外にも、「キュン♥パス」購入者にはまだまだお得なキャンペーンや特典が用意されています。

ほかのキャンペーンや特典についての詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部