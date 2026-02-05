５日の主なマーケットイベント ５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利発表

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見



○決算発表・新規上場など



決算発表：清水建<1803>，キッコマン<2801>，味の素<2802>，日東紡<3110>，東ソー<4042>，三井化学<4183>，三菱ケミＧ<4188>，花王<4452>，参天薬<4536>，富士フイルム<4901>，日本製鉄<5401>，ＪＦＥ<5411>，栗田工<6370>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ミネベアミツミ<6479>，オムロン<6645>，ルネサス<6723>，ソニーＧ<6758>，ホトニクス<6965>，横浜ＦＧ<7186>，三菱自<7211>，ＮＯＫ<7240>，スズキ<7269>，島津<7701>，ニコン<7731>，リコー<7752>，三菱商<8058>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，ＮＴＴ<9432>，スクエニＨＤ<9684>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コムほか



出所：MINKABU PRESS