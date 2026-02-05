４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８６銭前後と前日と比べて１円１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２０銭前後と同１円１０銭程度のユーロ高・円安だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされるケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されたことを背景とした米金利の先高観や、８日投開票の衆院選で自民党と日本維新の会の与党が議席数を大きく伸ばせば高市早苗政権が積極財政を進めやすくなるとの見方などからドル高・円安基調が続いている。この日に米民間雇用サービス会社ＡＤＰが発表した１月の全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が市場予想を下回ったことが影響する場面もあったが下値は限定的。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１月の米非製造業（サービス業）景況感指数が市場予想を上回ったことが分かると改めてドル買い・円売りが流入し、ドル円相場は一時１５６円９５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８０７ドル前後と前日と比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS