ライフスタイルの多様化により、コーヒーへのニーズも変化しています。キーコーヒーが発表した2026年春の新商品は、ズバリ「カジュアルなのに本格的」。時短とクオリティを両立させた、現代の“タイパ（タイムパフォーマンス）”志向に応える注目ラインナップをお届けします。

↑新製品と2026年の販売戦略を説明するキーコーヒー、マーケティング本部の阿部祐美子さん（左）と小笹明子さん（右）。“タイパ”を意識した商品開発を行っているという

独自の「JET BREW」に待望のモカが登場！最短10秒で本格派

キーコーヒーが提唱する「タイパ」戦略の象徴が、独自の簡易抽出方式を採用した「JET BREW」シリーズです。3月1日、新たに「エチオピア モカ」が加わります。

KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ（6.5g×8袋）／参考店頭価格 645円（税込）

↑発表会の会場で試飲も実施。10秒抽出とは思えないモカの甘い香りを感じられた

特許取得のフィルター構造： お湯を注いで最短10秒で抽出。 味わいの特徴： モカ特有のフルーティな香りと、甘く軽やかな口当たりを存分に引き出している。 価格： 645円（税込。6.5g×8袋／参考店頭価格）

忙しい朝や仕事の合間でも、「インスタントでは物足りない、でもドリップは面倒」というワガママな願いを叶えてくれます。

「アイスコーヒー通年化」に対応。限定パッケージでレシピも公開

近年の猛暑や若年層の飲用傾向から、今やアイスコーヒーは夏だけのものではありません。この“通年化”ニーズに応え、「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」から限定パッケージが登場します。

KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り（VP） 170g／参考店頭価格 969円（税込）

KEY DOORS+ ドリップ オン スペシャルブレンド深煎り（7.5g×10袋）／参考店頭価格 753円（税込）

無糖派に朗報！大人のための「カフェオレベース」が刷新

「アイスでも！」を可視化： パッケージに専用アイコンを配置し、裏面には失敗しない抽出レシピを掲載。 汎用性の高さ： ホットはもちろん、急冷式で淹れてもコクが際立つ深煎り設計。 ラインナップ： 170g粉（969円）、ドリップ オン10袋入（753円）※いずれも税込

希釈用コーヒー市場で伸びている「無糖」ニーズ。これを受けて「KEY カフェオレベース 無糖」が、より本格的な味わいとデザインにリニューアルされます。

KEY カフェオレベース 無糖 500ml／参考店頭価格 505円

京都の老舗喫茶店の味わいが新パッケージに

コーヒー感の強化： レギュラーコーヒー100％使用。ミルクで割ってもコーヒーの苦味と香りが負けない。 洗練されたデザイン： 黒を基調とした「コーヒー専業メーカー」らしい硬派なパッケージへ。 ミルク以外でも： コーヒーと炭酸やトニックウォーターと割って「炭酸コーヒー」でも。

このほか、京都の老舗喫茶店「イノダコーヒ」の味わいを自宅で楽しめる「京都イノダコーヒ」シリーズのパッケージをリニューアルし、3月1日より発売します。

京都イノダコーヒ シリーズ（140g・豆）／参考店頭価格 1077円

京都イノダコーヒ シリーズ（140g・粉）／参考店頭価格 1023円

ファンも多い「京都イノダコーヒ」シリーズは、その歴史と品質を視覚的に伝えるデザインへ一新。

レトロな意匠： ロゴや赤いミル、獅子マークなど、店舗の空気感を纏ったクラシックなモチーフを採用。 信頼の可視化： 豆の生産国や配合率を明記し、品質へのこだわりを強調。 展開： 豆・粉あわせて全6アイテム（3月1日発売）。

