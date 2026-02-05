「穿きやすい」「すでにヘビロテ中！」【しまむら】マニア愛用♡「優秀パンツ」

「冬服を買い足したいけれど、何を買うか悩み中……」── そんな大人女性は、おしゃれさんの愛用品を参考にしてみて。今回は【しまむら】から、デイリーカジュアルで大活躍しそうなパンツをピックアップ。コクーンシルエットやベロア素材など、さりげなくシャレる「優秀パンツ」をご紹介します。気軽に取り入れやすい価格のアイテムなので、ぜひワードローブに迎えて。

ゆるっとしたコクーンシルエットでこなれ見え

【しまむら】「SHCTシェニールコクーン64」\2,189（税込）

ゆるやかにカーブを描くコクーンシルエットで、こなれたコーデに導いてくれるデニム風パンツ。やや薄手の裏起毛素材で、しまむら好きのインフルエンサー@marino12131さんによると「穿きやすくておすすめ」とのこと。ふわふわ素材のカーディガンと合わせれば、女性らしさも備わった今っぽさが光るコーデが完成。

一癖あるデザインが目を引くベロアパンツ

【しまむら】「ベロアフリルパンツ」\1,419（税込）

しまむら好きのママインフルエンサー@aiii__13kさんが、「もう既にヘビロテ中」と紹介しているのが、このベロアパンツ。裾のフリルデザインがアクセントになり、足元を華やかに演出してくれます。上品な素材感で甘すぎず、大人世代もトライしやすいのが嬉しいポイント。チェック柄のキャミトップスを投入すれば、季節感もさらにアップ！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M