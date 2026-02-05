片手で収まるほど小さかった子猫。11歳の誕生日に投稿された"驚きのビフォーアフター"が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万回表示を突破し、「子猫時代の小ささにびっくり」「ビフォ～アフタ～がどっちもかわゆくて好き」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：片手で収まるほど『小さかった子猫』が……大型猫の『驚きのビフォーアフター』】

驚きのビフォーアフター

Xアカウント「キャットアパートメントコーヒー」に投稿されたのは、猫の『ルチカ』ちゃん。ルチカちゃんは『メインクーン』というイエネコの中でも大型の猫種だそう。子猫の頃は手のひらに収まるほど小さかったというルチカちゃん。11歳のお誕生日に投稿された"成長した姿"を見ると驚くほど大きくなったのだとか。

ルチカちゃんは抱いている人の上半身を隠してしまうほどの大きさに成長したそう。両手を使わないと支えきれないほど立派に成長したとのこと。投稿主さんは「これぞメインクーン！ルチは大型猫界の女王様だと思う。」といいます。まさに女王様と言っても過言ではないほど、長く美しい被毛とどっしりとした体格には威厳があります。

ルチカちゃんはたくさんの猫と共に暮らしているそうで、他の猫ちゃんと比べるとルチカちゃんが大きいことは一目瞭然だといいます。ルチカちゃんと他の猫ちゃんとでは、体重に3倍以上も差がある子もいるのだとか。11歳と言えば猫ではもうシニアですが、大きな病気もせず健康とのこと。愛情をたっぷり受け取って、心も体も元気いっぱい育ったルチカちゃんなのでした。

お祝いの声が続々と！

大きく成長したルチカちゃんの姿を見た方たちから「世界一可愛いでっかわ猫ちゃんは間違いなくルッちゃん」「これからも全力で推します」などの声が寄せられていました。

また、「ルチカちゃんお誕生日おめでとう」など、多くのXユーザーからお祝いのメッセージが届けられました。

Xアカウント「キャットアパートメントコーヒー」では、ルチカちゃんたちの可愛らしい姿が投稿されています。きっと幸せいっぱいの日々がこれからも続いていくことでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「キャットアパートメントコーヒー」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。