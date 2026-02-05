テンション上がるーーッッ♡【ファミマ】の「新作スイーツ」が気になる

進化が止まらないコンビニスイーツ。各社から趣向を凝らした新作が続々と登場し、目が離せません。そこで今回は、見逃し厳禁の【ファミリーマート】最新スイーツをピックアップしてお届けします。商品の入れ替わりが早いので、気になるものを見つけたらすぐに味わって！

マニアも絶賛！ 食感を楽しめるスイーツ

「最高」「絶品スイーツ」と@sujiemonさんが絶賛するのは「クリスピーキャラメルサンド」\298（税込）。キャラメルコーティングしたキャメルソース入りキャラメルクリームを、ビスケット生地でサンドした一品で、片手で食べられるのも嬉しいポイント。

1個で2種のスイーツが楽しめてお得感◎

紅はるかを使ったモンブランとプリンを一度に楽しめる「紅はるかのモンブランプリン」\328（税込）。@sujiemonさんによると「濃厚なお芋の甘味が味わえる」「ほろ苦いカラメルとお芋のプリンがベストマッチ」とのこと。頑張った自分へのご褒美にしたいスイーツです。

心も胃袋も満たされそう

定番人気の「窯出しとろけるプリン」が、通常の2倍以上のサイズになって登場中。その名もズバリ「大きな窯出しとろけるプリン」\398（税込）。「食べる前からテンション爆アガり」したという@ftn_picsレポーターHaruさんは「とろーりなめらかな舌触り」「ちょっぴり苦味のあるカラメルソースが一緒になることで美味しさ倍増」と感想を投稿しています。

冬にぴったり！ 濃厚チョコスイーツ

レポーターHaruさんが「濃厚うまぁ」と太鼓判を押す「フォンダンショコラ」\278（税込）。ショコラ生地の中に濃厚チョコソース入りで、高級感のあるビジュアルはご褒美にぴったり。温めてソースのとろーり感を楽しんだりホイップクリームやアイスを添えたり、アレンジするのもおすすめです。

【ファミマ】の新作スイーツで素敵なカフェタイムを過ごして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N