布団の上で必死に眠気と闘う猫さん。思わず笑ってしまう面白いお顔になっていたそうで…。

話題の投稿は221.5万回再生を記録し、「湯船浸かった時、こう言う顔になる」「うちのおじいちゃんと同じ顔してますねwww」「いやぁ～たまらない笑笑笑」「残業続いたらこうなる」「縦ロールになっちゃった…」といった声が寄せられています。

【動画：必死に眠気と闘うキジ白猫→『表情』を見ると…爆笑不可避な『まさかの光景』】

寝るのが大好きな富士雄くん

TikTokアカウント『Fujitani』に投稿されたのは、キジ白猫「富士雄」くんの姿。顔を埋めたくなるようなモフモフの毛がチャームポイントの男の子です。

寝るのが大好きだという富士雄くん。ある日の朝、布団の上に起きたばかりの富士雄くんの姿があったといいます。まだまだ眠そうだったという富士雄くん。そのお顔を見てみると…。

猫とは思えないしょぼしょぼ顔

なんと、富士雄くんの目は垂れ下がり、口はおちょぼ口になっていたといいます。思わず「どうしたの？大丈夫？」と声を掛けたくなるほど眠そうなお顔。「まだ寝たいよぉ」と聞こえてきそうです。

カメラを向けられても微動だにしなかったという富士雄くん。必死に眠気と闘っていたのかもしれません。飼い主さんによると、富士雄くんは眠いとき限定でこのしょぼしょぼ顔になるのだとか。こんな顔を見せられたら、「もっと寝て良いよ」と言ってしまいそうですね。

くっついて眠る幸せ

飼い主さんのお家には5匹の保護猫さんがいて、富士雄くんはじいちゃん猫さんやばあちゃん猫さんと一緒に眠ることもあるそう。

1匹で寝ているときも幸せそうな富士雄くんですが、みんなでくっついて寝ているときはさらに幸せそうなのだとか。眠気を我慢しているときのしょぼしょぼ顔と打って変わって、至福の寝顔を見せてくれるそう。これからも富士雄くんは、可愛い寝顔と眠いのをこらえる面白顔で飼い主さんを癒やしてくれることでしょう。

眠気をこらえる富士雄くんの投稿には、「出てきた瞬間笑ってしまった」「なんとも言えない切なくも笑える表情」「AIかと思ってしまうくらい表情がユニークな猫さん」「仏の顔をしてる」といった1030件を超えるコメントが寄せられています。

また、「フリーレンすぎるｗ」「中川家の剛の方」「鶴瓶さんみたいで可愛い」など富士雄くんのしょぼしょぼ顔をアニメや芸能人などに例えるコメントがたくさん見られました。

TikTokアカウント『Fujitani』には、今回紹介した富士雄くんを中心とした保護猫さんたちの日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『Fujitani』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。