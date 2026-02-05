khb東日本放送の内田有香アナウンサーが4日までに自身のインスタグラムを更新。東北の寒さを感じさせるショットを投稿し、話題を呼んでいる。



【写真】まつ毛も真っ白！凍ってる 蔵王の寒さハンパな～い

内田アナは1998年生まれ、東京都出身。1月30日更新の投稿で「雪上車に乗って、蔵王の樹氷ツアーへ」と書き出し、白のアウター＆白のマフラーに手袋もアイボリー系、さらに淡い色のニット帽をかぶった写真をアップ。遠くには雪をかぶった木も見える。



すべてが白系統で統一されたかのような世界。雪上車の動画も投稿した。「あたり一面、真っ白な世界。 この日は雪がすごくて間近では見られなかったのですが 写真の後ろの“樹氷らしき姿”見えますか！！」と続けた。



さらに驚きはアップの表情。髪にも雪がついているが、まつ毛も白くなっている。「まつげに雪が積もって凍るというのも 寒さの厳しい冬ならではの体験でした」と結んだ。



蔵王の冬を感じさせるショットに、フォロワーからは「凄い雪景色」「まつ毛も凍ってる」「大変だったでしょ」「リアルアナ雪」「雪女····じゃなくって、雪姫ですね」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）