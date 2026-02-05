フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。大胆に髪を切った後輩女子アナとの2ショットを公開した。



【写真】梅津アナが驚きのも無理はない 思わず二度見の35cmバッサリ

梅津アナは「まあやさん。 バッサリ、カッコ良い！あまりの変化にアナ局で二度見する人が続出している。」と投稿。動画では「35センチ切りました」と明かす宮本アナに、梅津アナが「すご～い」と驚きの表情を見せている。



それもそのはず。1月21日にはフィギュアスケートの四大陸選手権を取材する姿をインスタグラムにアップしていた宮本真綾アナ。当時はロングヘアで「北京は―10℃の凍えるような寒さです…！」とつづっていた。



「スポーツ実況に挑む姿、仕事への姿勢もカッコ良い後輩。 ただ、私はまあやさんの笑い方がたまらなく好きでして。ぜひ、オンエアやYouTubeなどで注目してくださいませ。」と梅津アナは先輩として温かい言葉も添えた。



宮本アナは2002年生まれ、福岡県出身。24年にフジテレビに入社した。西南学院大時代にはビールの売り子をしていたことでも知られる。



フォロワーからは「思い切りバッサリですね～」「二度見しちゃいました」「ショート似合いますよね～」の声。宮司愛海アナがショートヘアであることから「福岡出身のフジアナの歩む道なのかしら？」といったコメントも寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）