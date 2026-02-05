俳優・萩原利久さんがマンチェスター・シティ長谷川唯、藤野あおばと対面

マンチェスター・シティファンの俳優・萩原利久さんがなでしこジャパンMF長谷川唯、藤野あおば（マンチェスター・シティWFC）と対面を果たした。

「どんなドラマの現場よりも緊張しました」と率直な感想を明かした。

萩原はかねてからシティのファンであることを公言しており、2024年に日本で行われたトロフィーツアーに参加。さらに今年1月にはマンチェスターを訪れ、同24日に行われたプレミアリーグ第23節ウォルバーハンプトン戦を本拠地エティハド・スタジアムで観戦していた。

シティの日本語公式Xは2月4日、「萩原利久さんが長谷川選手＆藤野選手と対面しました」と投稿。藤野から「いつもテレビで拝見してます」と声をかけられた萩原は「めっちゃ嬉しい。どうしよう。こういうのパニックになっちゃう」「どんなドラマの現場よりも緊張しました」と大興奮の様子だった。

3ショットでの写真撮影を行うなどファンにとっては夢のような時間を過ごしていた萩原。その姿を目にしたファンからは「素敵な時間」「選手への尊敬が滲み出てる」「現地での様子ありがとうございます」「シティ愛がちゃんとチームに伝わってる」「人の良さが滲み出てる」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）