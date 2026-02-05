フジテレビ、衆院選投開票日は“視聴者参加型”の選挙特番を放送 橋下徹、神田愛花、ゆめぽてらが出演
フジテレビは衆議院選挙の投開票日となる8日、特別番組『ＬＩＶＥ選挙サンデー』（後7：58）を放送する。選挙結果による「政治の行方」を伝えるだけでなく、私たちの明日の生活がどう変わるのか？「暮らしの行方」に焦点を当てていく。
「日曜夜の顔」宮根誠司と「平日夕方の顔」宮司愛海の選挙特番に、昨年“大物議員”へのインタビューも敢行した「平日昼の顔」神田愛花、そしてZ世代から絶大な支持を集めるゆめぽてがゲストとして初めて参戦。ニッポンの今後を視聴者と一緒に考える。一方、“一切忖度（そんたく）ナシ”橋下徹は、選挙を終えたばかりの高市総理大臣ら各党の党首に生直撃。有権者が気になる疑問をぶつけ、ホンネを引き出していく。
消費税の減税は本当に行われるのか？社会保障は破綻しないのか？外交・安全保障はどうなる？簡単に参加できる視聴者投票で「党首に聞きたいコト」などを大募集！視聴者と一緒に選挙特番を進行していく。
そして今回は、新たな試みとして全国のネットワークを駆使して選挙データを収集。自分と同じ世代の人たちはどの政党に投票したのか？などなど、スタジオで「データ分析」を行う。また、政治ジャーナリストの岩田明子が「なぜこういう結果になったのか？」をわかりやすく解説する。
出演者コメント
◆宮根誠司
「年末年始からの劇的政界再編、そして突然の真冬の総選挙。それも近年まれに見る全く予測不能の総選挙。日本はもう一度浮かび上がれるのか？それともこのまま沈んでいくのか？選挙速報と共に、党首インタビューはもちろん、鋭い論客の方々と、直球勝負の番組にしたいと思います！」
◆神田愛花
「初めての女性総理大臣が与党を率い、実績のある政党同士が新党を結成した直後の、今回の衆議院議員選挙は、過去に例を見ないほど、政治に対する国民の関心が高い状況下で行われます。支持率通り高市総理は民意を得られるのか！？それとも他党の躍進を許すのか！？２月８日は、私たちの未来を決定づける日になると言っても過言ではありません。番組を通しその瞬間に立ち会えることに感謝しつつ、有権者の１人として厳しい目で向き合いたいと思います」
◆宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
「戦後最短16日間、さらには異例ともいえる真冬の選挙戦。その結果は、雪や受験と向き合う人々の暮らしにも影響が及ぶ中で、その是非も含め、なぜ今この解散という選択がなされたのかという大義への評価でもあります。開票状況を丁寧に追いながら、示された民意を各党・各候補がどう受け止めるのか、そして国民一人一人の生活にどんな変化をもたらすのか、結果の意味を読み解いて伝えてまいります」
