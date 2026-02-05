山崎あみ、“圧倒的キレイなお姉さん”だけじゃない魅力 美尻あらわなグラビア披露
ラジオパーソナリティーやモデルとして活躍する山崎あみが、5日発売の『週刊ヤングジャンプ』10号（集英社）のセンターグラビアに登場する。前回の初登場時に寄せられた熱烈な支持に応え、再登場が実現した。
【写真】美ヒップ全開の水着姿を披露した山崎あみ
その美貌に抜群のスタイルで「圧倒的なキレイなお姉さん」としてのイメージはそのままに、今回は「それだけではない」魅力を深掘り。キュートな水着での満面の笑みや、ランジェリー姿でベッドの上ではしゃぐ無邪気なカットなど、表現の幅を大きく広げた内容で読者を魅了する。
表紙＆巻頭グラビアには十味、巻末グラビアには石橋てるみが登場する。
