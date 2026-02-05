『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュラシック・ワールド』シリーズのクリス・プラット主演、新作映画『ウェイ・オブ・ジ・ウォーリアー・キッド（原題：Way of the Warrior Kid）』が2026年11月20日にApple TVで全世界同時配信されることがわかった。

本作は元海軍特殊部隊の作家ジョッコ・ウィリンクによるベストセラー小説を映画化したもの。クラスメイトにいじめられ、勉強や体育、友達づくりまでうまくいかない中学生マークにとって、日常は悪夢のようだった。ところが、プラット演じる海軍特殊部隊の叔父ジェイク（プラット）が、夏休みをマークの家族のもとで過ごすことになり、状況は一変する。

マークが自分自身を守れるよう、ジェイクは自らの訓練を参考に、「ウォーリアー・キッド作戦（Operation Warrior Kid）」なる大胆な計画を考案した。ジェイクは戦い方を教えるのではなく、真の勇気とは何かを語りかける。そしてその過程で、自らも内なる悪魔に立ち向かうのだった……。

画像提供 Apple TV

監督は『ザ・ベビーシッター』シリーズや『ターミネーター4』（2009）のマックG。2000年代に『チャーリーズ・エンジェル』シリーズでデビューしたのち、近年はアクションからコメディ、ドラマまで幅広い作風に取り組んでいる。脚本は『ウィズアウト・リモース』（2021）のウィル・ステープルズ。

出演者はクリス・プラットのほか、少年マーク役に『ベルファスト』（2021）のジュード・ヒル、母親サラ役に『アベンジャーズ』シリーズや「ホークアイ」（2021）のリンダ・カーデリーニ。なお、カーデリーニは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』（2023）にてカワウソのライラ役として声優を務めており、プラットとは同作以来の共演となる。

製作は『ミッション：インポッシブル』シリーズや『トップガン マーヴェリック』（2022）のスカイダンス・メディア。プロデューサーにはプラット＆マックG、原作者ジョッコ・ウィリンクのほか、スカイダンスよりデヴィッド・エリソン＆ダナ・ゴールドバーグ＆ドン・グレンジャーらが名を連ねた。

映画『ウェイ・オブ・ジ・ウォーリアー・キッド（原題）』は、2026年11月20日にApple TVで全世界同時配信。