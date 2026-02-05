『ジュラシック・パーク』（1993）のオリジナルキャスト3人が当時の姿で復活登場するだ。新たに撮影の舞台裏映像が公開。サム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラムが楽しそうに過ごす姿を見ることができる。

この映像は、米コムキャスト社のインターネット接続サービスXfinityによるスーパーボウル向けCM。「子どもの頃に『ジュラシック・パーク』を観て大好きになった人なら誰でも、“もし全てが正しく運営されていたら、どうだったろう”と考えたことがあるはず。今回、私たちはその物語を伝えることができました」と同社マーケティング担当者が語っているように、映像ではセキュリティ崩壊の危機を脱したジュラシック・パークで、キャラクターがネットワーク接続の恩恵に預かりながら平和な時を過ごす様子が描かれている。

このCM映像、監督を務めたのは『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）などのタイカ・ワイティティだ。現場には、アラン・グラント役サム・ニール、エリー・サトラー役ローラ・ダーン、イアン・マルコム役ジェフ・ゴールドブラムが再集結。ダーンは、自身らが演じたキャラクターについて「親族のようなもの」と親しみを語り、ニールやゴールドブラムと長年にわたって共演することを「天国のよう」と喜びを語っている。

ニールは「1作目の撮影から33年が経ちました。もちろんジェフとローラは友人ですが、あまり会えていなかった。だから今回は、ちょっとしたリユニオンということで、いいですね」と再会に笑顔。映像では、33年の時を超えてまったり共演し、笑い合う彼らの姿を見ることができる。

3人は『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』（2022）でも共演を果たしていたが、このたびは重圧がかかった新作映画ではなく、より気軽なCM撮影をリラックスして楽しんでいるようだ。

映像の最後には、ヘアメイク中のゴールドブラムが1作目の裏話を披露。イアン・マルコムの名台詞「生命は、道を見つける」の原語“Life, ah, finds a way”で、途中で“ah”と一息挟んだことについてだ。「僕は“Life, ah, finds a way”と言ったんだよね。“ah”って。自慢じゃないけど、あれが良かったよね」と、ニンマリ笑顔を見せている。

