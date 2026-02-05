¡Ú£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÛÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤¿¡Ö´ËÏÂ¡×¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¡© ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Å¥¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ï¤±
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¯ÄäÂÚ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Êµ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤¬¼Â¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ·Ä°ìÏº¡¦·Ä±þÂç¶µ¼ø¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë·ÐºÑ¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¶¤Ã¤¯¤êÍ×ÅÀ
1. Ä¹´üÄãÌÂ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¡ÖÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¡×¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¤³¤È
2. ¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¡×¤ËÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ¸¤àÎÏ¤Ï¤Ê¤¤
3. Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¡ÖÄã¶âÍø¡×¤¬¡¢µÕ¤Ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤¿²ÄÇ½À
4. ¹ñ¤Î¼Ú¶âÁýÂç¤Ë¤è¤ë¡Ö¾ÍèÉÔ°Â¡×¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¤äÅê»ñ¤òÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
1,¡¡¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î¡Ö15Ç¯¡×¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿
¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¤¬Êú¤¨¤¿µð³Û¤Î¡ÖÉÔÎÉºÄ¸¢¡×¤Î½èÍý¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë15Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö½èÍý¤ÎÀèÁ÷¤ê¡×¤¬À®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤ä»ñ¶â¤Î½Û´Ä¤ò»ß¤á¡¢Ä¹´üÄäÂÚ¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2,¡¡¶âÍ»´ËÏÂ¤Ï¡ÖËâË¡¤Î¾ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
ÉÔ·Êµ¤Ã¦½Ð¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¶âÍø¤ò¥¼¥í¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð²ó¤ë¤ª¶â¤ÎÎÌ¤ò·å°ã¤¤¤ËÁý¤ä¤¹¡Ö°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤¹¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ËÏÂºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤âÊª²Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤º¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬¿Í¡¹¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3,¡¡Äã¶âÍø¤¬µÕ¤Ë·ÐºÑ¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤¿¡©
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢·Êµ¤²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤¿Äã¶âÍø¤¬¡¢¼Â¤Ï·ÐºÑ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äã¶âÍø¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢ËÜÍè¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ð¤«¤ê¤¬¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢»Ô¾ì¤ÎÆÈÀê¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ÆÅê»ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
4,¡¡¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤ª¶â¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë
¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ï¾Íè¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÂçÁýÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Îºï¸º¤ò¶²¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò¤¿¤á¹þ¤ß¡¢Åê»ñ¤Ë²ó¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³À¤òÊÝ¤Ä¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤ÎºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
¡Ö¥¾¥ó¥Ó´ë¶È¡×¤È¡Ö»Ô¾ìÆÈÀê¡×¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Î»ØÅ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äã¶âÍø´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ»º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ë¡Ê¥¾¥ó¥Ó²½¤¹¤ë¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¤¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬¤µ¤é¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤·¤Æ³«È¯Åê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×°ì¶¯¤Î¡ÖÆÈÀê¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤2ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬Åê»ñ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¡Ö¶âÍø¤¬Äã¤¤¡áÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¾®ÎÓ·Ä°ìÏº¡¦·Ä±þÂç¶µ¼ø¡á2024Ç¯5·î¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢À±ÌîâÃ»°Íº»£±ÆÄ«Æü¿·Ê¹ GLOBE¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦
ÆüËÜ¤¬Ä¹¤¯·ÐºÑÄäÂÚ¤È¥Ç¥Õ¥ì¤ËÄÀ¤ó¤À¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Êµ¤¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤ÈºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ØÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢·Ä±þÂç¤Î¾®ÎÓ·Ä°ìÏº¶µ¼ø¡Ê57¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿°ì°ø¤Ï¡¢·Êµ¤²óÉü¤á¤¶¤·¤ÆÄ¹¤¯Â³¤±¤¿Äã¶âÍø¡©¾®ÎÓ·Ä°ìÏº¶µ¼ø¤¬²òÀâ
