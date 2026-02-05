¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ø¡£ÆÉ¤à¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ6Áª
ÂÐÏÃ¤¹¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡¦±Ê°æÎè°á¤µ¤ó¤È¡¢Çº¤ß¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¼Ô¡¦¾¾ËÜÂîÌé¤µ¤ó¡£¸ÀÍÕ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÀâ¤¯¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢ÆÉ¤à¤È¿´¤ò·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½ñÀÒ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê°æ¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î3ºý
¡ °Ë¼ËÆ² ¿Î¡Ø´¶ÅÅ¤·¤«¤±¤¿ÏÃ¡Ù
Åú¤¨¤òµÞ¤°À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤ë ¡Ò¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤¤Î¿Í´Ö¤Ï¥¶¥³¡Ó¤Ê¤É¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ç¿·Á¯¤Ê¸ý¸ìÃ»²Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃø¼Ô¤ÎÂèÆó²Î½¸¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¸½Âå²Î¿Í¤Ç¡¢ÉÔ¾òÍý¤«¤Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¤Î¤Ï¸½¼Â¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡ØÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×½ñæè´¦´¦Ë¼¡¡1870±ß
¢ ±üÅÄÃÎ»Ö¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤ë ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë ¡Ö´õË¾¤Î¤Þ¤Á¡×¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù
Ã¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿´¶¯¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¼Â´¶¤Ç¤¤ë Ãø¼Ô¤ÏÀ¸³èº¤µç¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖÊúÜ÷¡Ê¤Û¤¦¤Ü¤¯¡Ë¡×¤ÎÍý»öÄ¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÁ©¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¡£¡Ö½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤äÃ¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¿Í¤â´õË¾¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¡1870±ß
£ ²ÏÌîµ®ÂåÈþ¡Ø1980Ç¯¡¢½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤ò¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬Âó¤¤¤¿Æ»¡Ù
ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¸ÀÍÕ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë ½÷À¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤äÀº¹ÊÌ¤¬¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿»þÂå¤Ë¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤òÂ¥¤·¤¿Ãø¼Ô¤Î³èÆ°¤È»×ÁÛ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÖÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÃ©¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ë¤â¡×¸¸Åß¼Ë¡¡2200±ß
¾¾ËÜ¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î3ºý
¡ ÊÒ²¬°ìÃÝ¡Ø¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥«¥ó¨¡¨¡¼ÀÉ÷ÅÜÞ¹Àº¿ÀÊ¬ÀÏÆþÌç ÁýÊä²þÄûÈÇ¡Ù
¥é¥«¥ó¤ÎÍýÏÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÆÉ¤ß¤¿¤¤ÆþÌç½ñÅª¤Ê°ìºý Æñ²ò¤È¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤ÎÂÎ¸³¤ò»ý¤ÄÃø¼Ô¤¬²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬ÍýÁÛ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼»ÅÊ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿°ìºý¡£¥é¥«¥ó¤ÎÆþÌç½ñ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡¡990±ß
¢ Ãæ»³ ¸µ¡¦Ìõ¡Ø¥Õ¥í¥¤¥È¡¢À¤È°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ù
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢À°¦¤ÎÇº¤ß¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ëÌ¾Ãø Àº¿ÀÊ¬ÀÏ²È¡¦¥Õ¥í¥¤¥È¤ÎÃø½ñ¡£Ìµ°Õ¼±¤Î³µÇ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¼Ô¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¿´¤ÎÆ¯¤¤ò²ò¤¯¡£¡Ö¥Õ¥í¥¤¥È¤Î¹Í¤¨¤Ï¸Å¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤Ç¤â¸½Âå¿Í¤Î¿´¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿Í´Ö¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÀ°¦¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸÷Ê¸¼Ò¸ÅÅµ¿·ÌõÊ¸¸Ë¡¡1144±ß
£ ÅìÈª³«¿Í¡Ø¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤« ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù
¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê²¿¤«¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤ÇÂÐÏÃ¤Ï½ÅÍ×¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë Î×¾²¿´Íý»Î¡¦ÅìÈª³«¿Í¤µ¤ó¤Î¿·´©¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¤Ê¤É¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡È¿´¤ÎÆæ¡É¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¡1540±ß±Ê°æÎè°á
¤Ê¤¬¤¤¡¦¤ì¤¤¡¡¿Í¡¹¤È¹Í¤¨¹ç¤¤¡¢Ê¹¤¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÇ¯´Ö300²ó¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦È¬ÌÚºé¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤»¤ó¤½¤¦¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¾¾ËÜÂîÌé
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤¿¤¯¤ä¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ð¤áÏÀ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥«¥ó¡¡¥Õ¥í¥¤¥È¤Ø¤Î²óµ¢¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦·§ºäËãÈþ¡Ê±Ê°æ¤µ¤ó¡Ë¡¡ÊÝ¼êßÀÆàÈþ¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
anan 2481¹æ¡Ê2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê