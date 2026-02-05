ストーマーハンドリングパック搭載の特別仕様車

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバー・スポーツの特別仕様車『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・ボラスコ・エディション』を30台の限定で受注開始した。

【画像】『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・ボラスコ・エディション』と2026年モデルより導入された『SVカーボン』 全22枚

この特別仕様車は、インジニウム3.0L 6気筒ツインターボディーゼルMHEVエンジンを搭載した『ダイナミックHSE D300』をベースとし、最新のシャシー技術を集結した『ストーマーハンドリングパック』を搭載している。



ランドローバー・レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・ボラスコ・エディション ジャガー・ランドローバー・ジャパン

このハンドリングパッケージは、『ダイナミックエアサスペンション（ダイナミックレスポンスプロ付）』、『オールホイールステアリング』、『電子制御アクティブディファレンシャル（トルクベクタリング・バイブレーキ付）』、『コンフィギュラブルプログラム』を含み、あらゆる路面状況に対応するドライビングパフォーマンスを提供するものである。

ボディカラーには光の反射でホワイトやグレイに表情を変える『ボラスコグレイ』を採用し、ルーフもボディ同色の仕立てとしている。

そこに、グロスブラックフィニッシュの『23インチ “スタイル5135” アロイホイール』とブラックのブレーキキャリパー、そして『ブラックエクステリアパック』が組み合わされて、アピアランスにコントラストをもたらしている。

インテリアには、『ライトクラウド / エボニーパーフォレイテッドセミアニリンレザーシート』を採用し、エクステリアとのコーディネートが図られた。

さらに、『固定式パノラミックルーフ』や『Wi-Fi接続（データプラン付）』、『ナチュラルブラック・パネル』、『コールドクライメートパック』などの人気オプションが標準装備となっている。

『レンジローバー・スポーツ・ダイナミック・ボラスコ・エディション』の価格は1550万円となっている。