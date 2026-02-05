春の贈り物にぴったり♪リンツ桜スプリングコレクション
リンツから春の訪れを彩る『リンツ スプリングコレクション 2026』が登場♡桜の花びらを思わせる華やかなデザインと、なめらかなリンドールの口どけが、春のご褒美や感謝の贈り物にぴったりです。出会いや別れ、新生活の始まりなど、大切なシーンに寄り添う限定チョコで心温まるひとときを♪
春限定♡桜デザインのギフトボックス
リンドール ミニギフトボックス3個入（ピンク／ブルー）は各740円（税込）、リンドールバッグ6個入（ピンク／ブルー）は各1,500円（税込）と手頃な価格で春らしい華やかさを演出。
6個入／14個入のリボンギフトボックスは1,500円～2,980円（税込）、シーズナルギフトボックス8個入～80個入は1,980円～14,400円（税込）とサイズ豊富で、大切な人へのプレゼントにも最適です♡
Hugh Morganバレンタイン♪大人のショコラ「ミュスカディーヌ」
季節限定フレーバーで春の味わい
「さくら＆クリーム」「スプリング」「ラズベリー＆チーズケーキ」「ナポリタン」などの季節限定リンドールは、100gあたり1,440円（税込）で直営店限定の量り売りも可能。
贅沢な口どけと春らしい香り、味わいのハーモニーを楽しめます。
リンドール さくらプチギフト 5個入
価格：各1,000円（税込）
リンドール ジャパンコレクション 6個入／14個入 さくら
価格：6個入 1,500円／14個入 2,980円（税込）
リンツ ゴールドバニー ミルク 100g
リンツ ゴールドバニー ミルクビスケット 100g（クランチ入り）
さらに、ゴールドバニー ミルク100g 1,400円（税込）やビスケット入り100g 1,500円（税込）も、春のギフトやちょっとしたお返しにぴったりです♪
大人数シーンに最適♡ファミリーパック
20個入 3,240円、40個入 5,400円、70個入 8,820円（税込）のリンドール ファミリーパックは、ストロベリー＆クリームやキャラメル、季節限定のさくら＆クリームを詰め合わせ。
大人数でのシェアやオフィス・ご家族用にも◎。見た目も華やかで、春の贈り物として幅広いシーンで活躍します。
リンツ桜コレクションで春のご褒美を楽しもう♡
『リンツ スプリングコレクション 2026』は、桜モチーフのギフトや季節限定フレーバーが揃う華やかなラインナップ♡
リンドール ミニギフトボックス740円（税込）からファミリーパック8,820円（税込）まで幅広く展開。ホワイトデーや春の感謝の贈り物に、華やかで特別なひとときを届けてみてはいかがでしょうか♪