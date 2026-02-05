春の贈り物にぴったり♪リンツ桜スプリングコレクション

リンツから春の訪れを彩る『リンツ スプリングコレクション 2026』が登場♡桜の花びらを思わせる華やかなデザインと、なめらかなリンドールの口どけが、春のご褒美や感謝の贈り物にぴったりです。出会いや別れ、新生活の始まりなど、大切なシーンに寄り添う限定チョコで心温まるひとときを♪

春限定♡桜デザインのギフトボックス

リンドール ミニギフトボックス3個入（ピンク／ブルー）は各740円（税込）、リンドールバッグ6個入（ピンク／ブルー）は各1,500円（税込）と手頃な価格で春らしい華やかさを演出。

6個入／14個入のリボンギフトボックスは1,500円～2,980円（税込）、シーズナルギフトボックス8個入～80個入は1,980円～14,400円（税込）とサイズ豊富で、大切な人へのプレゼントにも最適です♡

Hugh Morganバレンタイン♪大人のショコラ「ミュスカディーヌ」

季節限定フレーバーで春の味わい

「さくら＆クリーム」「スプリング」「ラズベリー＆チーズケーキ」「ナポリタン」などの季節限定リンドールは、100gあたり1,440円（税込）で直営店限定の量り売りも可能。

贅沢な口どけと春らしい香り、味わいのハーモニーを楽しめます。

リンドール さくらプチギフト 5個入

価格：各1,000円（税込）

リンドール ジャパンコレクション 6個入／14個入 さくら

価格：6個入 1,500円／14個入 2,980円（税込）

リンツ ゴールドバニー ミルク 100g

リンツ ゴールドバニー ミルクビスケット 100g（クランチ入り）

さらに、ゴールドバニー ミルク100g 1,400円（税込）やビスケット入り100g 1,500円（税込）も、春のギフトやちょっとしたお返しにぴったりです♪

大人数シーンに最適♡ファミリーパック

20個入 3,240円、40個入 5,400円、70個入 8,820円（税込）のリンドール ファミリーパックは、ストロベリー＆クリームやキャラメル、季節限定のさくら＆クリームを詰め合わせ。

大人数でのシェアやオフィス・ご家族用にも◎。見た目も華やかで、春の贈り物として幅広いシーンで活躍します。

リンツ桜コレクションで春のご褒美を楽しもう♡

『リンツ スプリングコレクション 2026』は、桜モチーフのギフトや季節限定フレーバーが揃う華やかなラインナップ♡

リンドール ミニギフトボックス740円（税込）からファミリーパック8,820円（税込）まで幅広く展開。ホワイトデーや春の感謝の贈り物に、華やかで特別なひとときを届けてみてはいかがでしょうか♪