長期休みに行きたいと思う「京都府の旅行先」ランキング！ 3位「嵐山竹林の小径」を抑えた同率1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「京都府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位：嵐山竹林の小径（33票）3位は、嵯峨野に広がる「嵐山竹林の小径」です。道の両脇に無数の竹が天高く伸び、頭上を覆い尽くす幻想的な散歩道。風に揺れる竹の音や木漏れ日は、訪れる人々を非日常の世界へといざないます。人力車での観光や着物での散策も人気で、京都ならではの風情を存分に味わえる名所として支持されています。
回答者からは「嵐山の竹林は都会のガヤガヤから外れて、心もスッキリする癒しスポット。寒い時期は大変だけど幻想的でいい」（30代女性／東京都）、「自然と和の雰囲気を感じながら、散策を楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「幻想的な竹林と渡月橋の景色が美しい人気スポット、自然と和の風情をゆったり楽しめると思えるから」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
同率1位：天橋立（37票）日本三景の1つとして名高い「天橋立」が1位にランクイン。何千年もの歳月をかけて造り出された神秘的な造形は、まさに絶景です。展望所から「股のぞき」で眺める龍が天に舞い上がるような景色や、松並木の中を散策・サイクリングする体験は、長期休みの特別な思い出になるでしょう。
回答者からは「日本三景としての絶景を眺めてみたいから」（50代女性／神奈川県）、「天にも昇る様な景色を、逆さまに見てみたい」（40代女性／東京都）、「天橋立を中心に、天橋立ビューランドや智恩寺、伊根の舟屋などを 2〜3日滞在して、海や温泉、景色を満喫したいので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
同率1位：伏見稲荷大社（37票）同じく1位に輝いたのは、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮「伏見稲荷大社」です。どこまでも続くかのような鮮やかな「千本鳥居」は圧巻の一言。商売繁昌や五穀豊穣の神様として親しまれ、その幻想的な景観を求めて国内外から多くの参拝者が訪れる、京都屈指のパワースポットです。
回答者からは「伏見稲荷は、考えごとを手放して、ただ無になって歩きたくて。長い道のりそのものが、気持ちを整えてくれる感じがするからです」（30代女性／兵庫県）、「千本鳥居が続く幻想的な風景を実際に歩いて体験したいからです」（20代女性／大阪府）、「鳥居が並んでいるところで写真を撮りたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)