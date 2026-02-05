動作改善の専門家・塩多雅矢さん推奨…投球でのステップを安定させる“障害物ドリル”

ピッチングは複雑な動作の連続。球速をアップさせ安定した制球力を身につけるには、多くのプロセスを経なければならない。年間20校以上の高校野球部などで指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、投球動作を細分化。「ステップと着地」の精度を高める方法として「ハードルステップ」ドリルを紹介している。

用意するのはバット2本。マウンドに見立てた地面のステップする位置に、プレートと平行に並べる。バットの間隔は足1足分よりやや広いくらいがいいだろう。目的は、ステップした足をバットの間に正確に着地させることにある。

手前に置いたバットの役割は、足をしっかり上げさせることだ。「越えてくれないと、上からのタップ（着地）にならない」。地面すれすれを這うようなステップではなく、上から踏み込む動作を体に覚え込ませる。

捕手側に置いたバットの役割は、体の突っ込み防止だ。塩多さんは「前に出ながらの着地を防げる」と説明する。勢いに任せて体が流れすぎてしまう動きを物理的な目印（障害物）を置くことで抑制し、適切なステップ幅での着地を促す。バットを使用する場合は、誤って踏むと危険なため、踏んでも安全な素材や形状のものを使用してもOKだ。

さらにレベルアップするための重要ポイントとして挙げるのが、着地した時の体の向きだ。体が正面を向くのではなく「横向きの状態で終わると、次のフェーズに繋がっていく」と塩多さんはアドバイスする。

ただステップするだけでなく、体（骨盤や胸）が捕手方向へ開かずに、横向き（右投げなら三塁側）を保ったまま着地する。「低い重心」を維持して着地できればベストだ。横向きのまま重心を落として、正確な位置に上から踏み込む。この動作ができれば次のフェーズである「トップと割れ」にスムーズに移行し、力強いボールを投げる準備が整う。（First-Pitch編集部）