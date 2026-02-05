みずほ証券と楽天証券が２月中旬から、個人顧客の口座開設システムを共通化することがわかった。

みずほ証券ではこれまで、口座開設の申し込みで入力内容が間違っていたり、証明書の画像が不鮮明だったりした場合に、郵送や対面で訂正が必要だったが、オンラインで完結できるようになる。両社は２０２２年から資本業務提携しており、システムの共通化で協業関係を深める。

近く発表する。新システムは、ネット証券大手の楽天証券のシステムをベースに共同開発し、顧客が使いやすいデザインで入力の不備を減らすことも目指す。

みずほ証券では、口座開設の申し込みの不備率が３割ほどに上ることが課題だった。申請後の審査業務も効率化し、現在は人が実施して１口座あたり約３５分かかる審査を、大半をシステム内で自動化して５分程度に短縮させる。１日の口座開設の受け付け能力は、従来の最大約７００から１５００に倍増させる。

みずほ証券は富裕層や法人向け事業が主力で、企業の株式公開買い付け（ＴＯＢ）代理人を引き受ける時などに、ＴＯＢに応募したい株主から口座開設の申し込みが相次ぐことがある。新システムはこうした場合にも対応しやすくなる。

みずほ証券は２２年に楽天証券に約２割出資し、２３年には出資を４９％に高めた。２４年１２月には、住所変更などの手続きでシステムの共同利用も始めた。