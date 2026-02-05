坂下千里子、17歳長女への彩り豊かな“曲げわっぱ弁当”を披露 おかずのメインは生姜焼き、別添えでおにぎりも「センス抜群」「たまごの茹で具合もサイコー」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。「#娘 #お弁当」などのハッシュタグを添え、長女（17）のために手作りした彩り豊かな“曲げわっぱ弁当”を披露した。
【写真】「センス抜群」「たまごの茹で具合もサイコー」17歳長女への手作り弁当披露の坂下千里子
インスタではたびたび、日々の手作り弁当を“お弁当備忘録”として記している坂下。
この日は「おはようございます！生姜焼きの存在感が大きすぎたお弁当 どうぞ」とちゃめっ気交じりにつづり、1枚の写真をアップした。
弁当箱には、ふりかけごはんにメインの生姜焼きのほか、野菜の付け合わせ、絶妙なゆで加減の玉子などが彩り良く盛り付けられている。デザートには、苺をたっぷりと。長女のスケジュールに合わせてか、ラップに包んだおにぎりも添えられている。
コメント欄には「美味しそうやわぁ〜」「大きなしょうが焼き美味しそうです ゆで卵とスナップえんどうがあるので色合いも綺麗」「センス抜群なお弁当ですね」「たまごの茹で具合もサイコー」など、さまざまな反響が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男（15）が誕生している。
