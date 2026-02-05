プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが３日、横浜市鶴見区の総持寺で節分の豆まきに参加した。

尊敬するアントニオ猪木さんの墓所がある同寺。豆まきでは、元プロレスラーでタレントの佐々木健介＆北斗晶夫妻、俳優の西岡徳馬、タレントのせんだみつおらと「福は内」の掛け声と共に豆をまいた。

今年ｈ、デビュー１５周年の記念イヤー。自身が主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」が３月２２日に横浜武道館で１５周年記念大会を開催する。

豆まきを終えたＳａｒｅｅｅは、横浜武道館へ「大成功に向けて今めちゃくちゃ頑張ってます」と目を輝かせた。注目の対戦相手は「頭の中にはあるので、近々発表させていただけると思います」とほほ笑み、メモリアルマッチで「女子プロレスも本当、今、すごく人気が上がってきてると思いますけど、私の中で絶対に譲れない。自分自身の信念みたいなものは１５年間ずっと持ち続けてここまで来たので、それをブレずにここまでの集大成かもしれないけど、私はもっと先を見せたいです」と誓った。

さらに「これで終わりじゃない、そこからまた始まる何かを…未来を見せていきたい」と掲げていた。