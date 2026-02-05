【豪州】
貿易収支（12月）09:30
予想　34.5億豪ドル　前回　29.36億豪ドル（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（12月）16:00
予想　-2.3%　前回　5.6%（前月比)　
予想　1.3%　前回　10.5%（前年比)

ユーロ圏小売売上高（12月）19:00
予想　-0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.3%（前年比)

ECB政策金利（2月）22:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【英国】
英中銀政策金利（2月）21:00
予想　3.75%　前回　3.75%（英中銀政策金利)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（1月）21:30
予想　N/A　前回　-8.3%（前年比)

新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）22:30
予想　21.0万件　前回　20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）
予想　184.0万件　前回　182.7万件（継続受給者数)

JOLTS求人件数（12月）6日00:00
予想　725.0万人　前回　714.6万人（JOLTS求人件数)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（2月）6日04:00
予想　7.0%　前回　7.0%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります