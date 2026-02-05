本日の予定【発言・イベント】
8:30 クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）
18:30-18:40 片山財務相、金融イベント「Financial City TOKYO」登壇（ビデオ出演）
21:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:45 ラガルドECB総裁、記者会見
23:00 英DMPインフレ調査（1月）
6日0:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:40 マックレム加中銀総裁、カナダ経済について講演
7:30 ブロック豪中銀総裁、議会証言
米露核軍縮合意「新戦略兵器削減条約（新START）」失効
米主要企業決算
アマゾンドットコム、マイクロチップ
※予定は変更することがあります
