◎全国の天気

関東や東海は広く晴れますが、西日本は雲が広がりやすく、九州は一部で雨の所もあるでしょう。北日本は天気が下り坂で、北海道や東北北部は、夜には広い範囲で雨や雪となりそうです。

◎予想最高気温

広く3月並みの陽気となるでしょう。前日より2〜3℃高い所が多く、関東から九州は15℃くらいまで上がる予想です。東京は14℃、福岡は16℃の予想です。仙台は12℃で3月下旬並み、青森は6℃で3月中旬並みでしょう。積雪の多い所では、雪崩や落雪などに十分注意をしてください。なお、北海道は前日より低く、札幌は1℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

暖かいのは6日(金)日中までです。土日は強い寒気が流れ込んで九州や山陰で雪が降るでしょう。特に山陰は雪が強まりそうですので、早めに備えをしておきましょう。8日(日)は大阪で最高気温が6℃など、各地で厳しい寒さとなりそうです。その後、11日(水)建国記念の日は広い範囲で雨が降る予想です。

・札幌〜名古屋北海道は6日(金)、大荒れの天気となりそうです。暴風雪に警戒してください。7日（土）、8日（日）は日本海側でさらに積雪が増えそうです。また、7日（土）、8日（日）は東海や関東でも雪の降る所があるでしょう。東京は6日(金)は16℃まで上がりますが、7日(土)は9℃、8日(日)は6℃どまりと、気温の変化が非常に大きくなりそうです。体調管理にお気をつけください。