小顔感＆見た目印象が引き上がる。顔と首の“もたつき対策”に効く簡単ストレッチ習慣
フェイスラインや首元の印象がぼんやりしてきた、と感じることはありませんか。その背景にあるのが、首横に走る「胸鎖乳突筋」のこわばりです。長時間のスマホやデスクワークで硬くなりやすく、むくみやラインの乱れにつながることも。そこで今回は、胸鎖乳突筋をやさしくゆるめる簡単ストレッチを紹介します。
顔と首の“もたつき対策”に効く。胸鎖乳突筋をほぐす簡単ストレッチ
（１）左側の鎖骨の下に左手の指３本（人指し指、中指、薬指）を置き、右手でその上から軽く押さえる
（２）10〜15秒かけて、ゆっくり斜め45度まで顔を傾けていく
▲じわじわと胸鎖乳突筋（首の横の筋肉）が伸びていることをきちんと意識しましょう
（３）傾けきったら、あごを上に突き上げるようにさらに首を伸ばして10秒程キープする
ゆっくりと元の位置に顔を戻して反対側も同様に行い、“左右各３回を目安”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「顔を傾ける（首を伸ばす）動作をゆっくり行うこと」がポイント。また、元の姿勢に戻るときも、素早く戻すのではなく、ゆっくりと戻す形で実践しましょう。首とフェイスラインは、毎日の小さなケアの積み重ねで印象が変わりやすい部分なので、朝や夜の習慣に組み込んで、すっきり見えをめざしてみてください。＜ストレッチ監修：上田夕子＞
