フェイラーが老舗ランドセルメーカーとコラボ　人気デザイン「ハイジ」をプリントしたランドセルを発売

「フェイラー（FEILER）」が、1935年創業のランドセルのトップメーカー「大峽製鞄」とのコラボレーションランドセルを発売する。5月1日に伊勢丹新宿店本館6階フェイラーショップで販売開始した後、5月15日からフェイラー銀座本店、阪急うめだ本店10階フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボランドセルは、牛革のかぶせと人工皮革の側面を組み合わせたハイブリット構造を採用。重量は約1150gで、かぶせの内側にはフェイラーの人気デザイン「ハイジ（HEIDI）」をプリントした。カラーはネイビーで、ハイジの人気モチーフ「アヒル」のチャームポーチが付属し、価格は11万円。なお、三越伊勢丹各店では、5月1日からラベンダー・ピンク・キャメルカラーのコラボランドセルを扱う。

また、ハイジをプリントしたランドセルにかぶせる透明なカバー（4400円）も発売。5月1日から伊勢丹新宿店本館6階フェイラーショップと三越伊勢丹公式オンラインストアで取り扱うほか、5月15日からはフェイラー銀座本店、阪急うめだ本店10階フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインストアでも販売する。

