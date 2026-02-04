心から愛しているなら絶対できない。男性が「恋愛対象外」だからする行動
男性は本命の女性にはできないことを、キープの女性や下心だけで狙っている女性にはできたりするもの。
そこで今回は女性のことを心から愛しているなら絶対できない行動を紹介します。
こうした行動を男性からされているなら、あなたは「恋愛対象外」なのでしょう。
急な呼び出しやデートのお誘い
気になる男性であっても、急な呼び出しやデートのお誘いをしてくるのであれば、恋愛対象として見られていないと判断した方が無難。
もし男性が本気で恋心を向けているなら、断られたくはないですし、常識はずれとも思われたくないので、まず急な呼び出しやお誘いはしないでしょう。
それに、そんな急な呼び出しや誘いに応じたところで、きっと都合の良い関係に持ち込まれる結果が見えています。
２人の関係を秘密にしたままにしようとする
気になる男性と親密な関係になれたとしても、特に告白してくる様子もなく、しかも２人の関係を周囲に秘密にしたままにしようとするのも、恋愛対象として見られていない証拠と言えます。
例え好意を向けてくれているように感じても、それはあくまで現状の関係をキープしたいからに過ぎず、恋人関係になろうという意思表示とは大きくかけ離れた行動です。
それに男性は本命の女性と正式に交際するということになれば、周囲に２人の関係を認めてもらおうという気持ちが芽生えるもので、きっと親しい友人や自分自身の家族などに交際の事実を自分から公表しようとするでしょう。
気になる男性から今回紹介したような行動をされているなら、その男性から本命視されていない可能性が高いということことをぜひ頭に入れておいてくださいね。
